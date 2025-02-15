Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Beirut

20th CenturyStaffel 2Folge 2
Beirut

BeirutJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 2: Beirut

47 Min.Ab 12

Da Carrie sich gegen Sauls Willen allein mit Fatima trifft, sieht er sich in seinen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt: Fatima will für die Information, dass sich ihr Mann mit Abu Nazir trifft, fünf Millionen US-Dollar und die Ausreise aus Beirut. Als die CIA Abu Nazir und Fatimas Mann töten will, kann Abu Nazir entkommen - er wurde von Brody gewarnt ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen