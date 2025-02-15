Homeland
Folge 3: Das Video
52 Min.Ab 12
Carrie ist wieder einmal am Boden und versucht, sich umzubringen. Unterdessen soll Brody den Schneider Bassel im Auftrag von Roya in Sicherheit bringen. Als sie auf dem Weg zu Bassels Unterschlupf sind, geschieht ein Unglück. Zudem wächst der Druck auf Brody: Seine Frau Jessica ist zunehmend genervt von dem irritierenden Verhalten ihres Mannes. Saul könnte ihm ebenfalls gefährlich werde, denn er verfügt über einen Mikrochip mit brisanten Informationen über den Kriegshelden.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
