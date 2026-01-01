Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland - Staffel 4 - Folge 12
Folge 12: Niemandsland

51 Min. Ab 12

Nach dem Tod ihres Vaters ist Carrie in die USA zurückgekehrt. Doch die jüngsten Geschehnisse in Islamabad lassen sie nicht los: Ihr CIA-Kollege Dar Adal, den sie zuletzt mit Haqqani in dessen Fluchtwagen gesehen hatte, steht vor ihrer Tür. Er ist auf der Suche nach Peter ... Kurz vor der Beerdigung taucht außerdem Carries Mutter auf, die die Familie sitzen ließ, als die Agentin noch jung war.

