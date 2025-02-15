Homeland
Folge 5: Dunkle Wolken
46 Min.Ab 12
Carrie macht Aayan weiterhin glauben, dass sie eine Journalistin ist, die ihn außer Landes bringen will, und gaukelt dem verliebten Jungen ihre Zuneigung vor. Schließlich entlockt sie ihm sogar das Geständnis, dass sein Onkel Haissam Haqqani - ein gesuchter Terrorist - nicht bei dem Drohnenangriff starb. Dennis Boyd wird weiterhin von Tasneem Qureshi vom pakistanischen Geheimdienst ISI unter Druck gesetzt. Er soll ihr Informationen über die US-Militäroperation besorgen.
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
