Homeland
Folge 7: Wellingtons Briefe
52 Min.Ab 12
Inzwischen sind sich Carry und Saul sicher, dass Dante für die Verschwörung gegen Präsidentin Keane verantwortlich ist und Wellington dafür zum Sündenbock machen wollte. Geschockt von dieser Erkenntnis, will Wellington seinen Job kündigen, doch Präsidentin Keane lehnt ab. Carrie will indes Dantes Schuld beweisen und wohnt nach einer Auseinandersetzung mit ihrer Schwester bei ihm. Sauls Team kann ihn schließlich vor Simones gerichtlicher Aussage verhaften.
