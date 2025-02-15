Homeland
Folge 8: Lügen, Gerüchte, Twitter
49 Min.Ab 12
Da Carrie und Saul Dante kein Geständnis entlocken können, greift Carrie zu drastischeren Mitteln: Sie lässt ihn vergiften. Während seines Todeskampfs erzählt er ihr pikante Details zum Mord an McClendon. Trotz eines Gegenmittels versagt jedoch sein Herz und ein Notarzt wird alarmiert. Nach einer Drohung von Wellington entführen die Russen derweil Simone. Außerdem erfährt Maggie von der Gefahr, die für Franny in der Nacht bestand, in der Dante verhaftet wurde.
