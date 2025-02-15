Homeland
Folge 1: Bluthochzeit
47 Min.Ab 16
Carrie Mathison leitet inzwischen die Außenstelle des CIA-Kontrollzentrums in Kabul. Als Sandy, ihr Kollege aus Islamabad, ihrem Team einen Hinweis auf den Aufenthaltsort eines gesuchten Mitglieds einer Terrororganisation gibt, befiehlt Carrie den Angriff. Doch im Nachhinein stellt sich heraus, dass nicht nur der Gesuchte, sondern auch eine Hochzeitsgesellschaft Opfer der Rakete wurde. Die US-Botschafterin ist empört, die Bevölkerung ist in Aufruhr.
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
