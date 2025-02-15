Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Das Eisen im Feuer

20th CenturyStaffel 4Folge 4
Das Eisen im Feuer

Das Eisen im FeuerJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 4: Das Eisen im Feuer

51 Min.Ab 12

Nachdem Quinn herausgefunden hat, dass der Angriff auf Sandy eine geplante Aktion des pakistanischen Geheimdienstes ISI war. Während Quinn sich auf den Weg nach Islamabad macht, findet Carrie mit Redmonds Hilfe den Namen des Strippenziehers heraus: Farhad Ghazi. Auch um Aayan muss sich die Agentin kümmern: Er will ihr Angebot annehmen, außer Landes gebracht zu werden, doch zunächst hat er noch etwas zu erledigen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen