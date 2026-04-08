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How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia

Der Kampf

JoynStaffel 1Folge 1vom 08.04.2026
Der Kampf

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How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia

Folge 1: Der Kampf

29 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Nathan Goldblat möchte die Zustände in rumänischen Hundetötungsstationen aufdecken. Dafür braucht er Beweise und Verbündete. Durch Jana Hoger, Tierpsychologin bei PETA, erhält er Zugang zu einer dieser staatlichen Einrichtungen. Gemeinsam mit Content Creatorin Nika Sofie erleben sie das volle Ausmaß des Tierleids, das sonst verborgen bleibt. Mitten in dieser erschütternden Realität stehen sie vor einer schicksalhaften Entscheidung.

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