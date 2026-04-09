How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia
Folge 4: Das System
32 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Gemeinsam mit der Tierschutzorganisation Veto besuchen Nathan Goldblat, Malte Zierden und Phia Quantius die staatliche Tötungsstation in Buftea. Dort möchten sie 30 Hunde vor dem Tod retten. Nathan reist zudem nach Bukarest und trifft dort die Parlamentsabgeordnete Aurora-Tasica Simu. Für weitere Recherchen observiert Nathan gemeinsam mit der Tierschutzdetektivin Ronja die größte private Tötungsstation des Landes, ASPA IVETS.
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