GalileoStaffel 2Folge 2
Folge 2: Philip Siefer: Kondom-King

20 Min.Ab 12

Philip Siefer ist wohl einer der schrägsten und gleichzeitig spannendsten Gründer Deutschlands. Seine Mission? Kondome neu denken - nachhaltig, fair und ohne peinliches Marketing. Heute ist Einhorn mehr als nur eine Kondomfirma und wirbelt damit nicht nur den kompletten "Untenrum"-Markt auf: Als Purpose-Unternehmen gehört sie sich selbst, kann nicht verkauft werden - und 50 % der Gewinne fließen in soziale und nachhaltige Projekte.

Galileo
