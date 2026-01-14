Immer hübsch sauber bleibenJetzt kostenlos streamen
Hugo & Egon
Folge 8: Immer hübsch sauber bleiben
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Hugo und Egon freuen sich: Sie machen mit ihrem Freund Reginald Tüchtig einen Ausflug in den Stadtwald. So ganz können sie die Schönheit der Natur nicht genießen, denn jede Menge Abfall verunstaltet den schönen Ausblick. Da hilft es auch nicht, wenn Hugo und Egon an einer Stelle saubermachen.
