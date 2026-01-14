Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hugo & Egon

Immer hübsch sauber bleiben

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 8vom 14.01.2026
Immer hübsch sauber bleiben

Immer hübsch sauber bleibenJetzt kostenlos streamen

Hugo & Egon

Folge 8: Immer hübsch sauber bleiben

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Hugo und Egon freuen sich: Sie machen mit ihrem Freund Reginald Tüchtig einen Ausflug in den Stadtwald. So ganz können sie die Schönheit der Natur nicht genießen, denn jede Menge Abfall verunstaltet den schönen Ausblick. Da hilft es auch nicht, wenn Hugo und Egon an einer Stelle saubermachen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hugo & Egon
Studio 100 International
Hugo & Egon

Hugo & Egon

Alle 1 Staffeln und Folgen