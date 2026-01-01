Hullabalooba
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Hullabalooba
Hullabalooba ist eine animierte Slapstick-Serie für Kinder bis 8 Jahre. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen drei Piraten, zwei Möwen und ein Papagei, die gemeinsam die sieben Weltmeere befahren. Mit einer gebrauchten Schatzkarte machen sich die hitzköpfigen Piraten auf die Suche nach großen Reichtümern. Doch ihre alltäglichen Missgeschicke steigern sich von Episode zu Episode zu einem herrlichen Chaos, das am Ende jeder Folge seinen Höhepunkt erreicht.