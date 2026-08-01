Staffel 1Folge 12vom 01.08.2026
Schleppnetzfischen und BowlingJetzt kostenlos streamen
Hullabalooba
Folge 12: Schleppnetzfischen und Bowling
5 Min.Folge vom 01.08.2026
Gunnar hat eine brandneue Idee zum Fischefangen – mit der Kanone! Während ihn die restliche Besatzung mit großen Augen anstarrt, lädt er das Geschütz mit Ködern statt Kugeln und zielt auf das Meer. Ein lauter Knall später fliegen die Köder in alle Richtungen… jetzt bleibt nur abzuwarten, ob die Fische anbeißen – oder panisch das Weite suchen.
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