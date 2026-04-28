Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 1: Richard Harris
41 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Die ehemalige Profilerin Bex Henderson wird zurück in den Dienst beordert, als ein geheimes Gefängnis nach einer Explosion zerstört wird und die verhafteten Schwerverbrecher plötzlich wieder auf freiem Fuß sind. Als sie eingehende Recherchen zu dem Hochsicherheitstrakt anstellt, bekommt sie Unterstützung von einem alten Bekannten ...
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