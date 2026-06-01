Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 10: Jenna Wells
41 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Bex ist auf der Suche nach der ehemaligen Gefängnisinsassin Jenna Wells, einer Apothekerin, die wegen zahlreicher Giftmorde verurteilt wurde. Offenbar hat diese bereits ihre nächsten Opfer auserkoren. Außerdem will sie sich an dem Mann rächen, der sie im Bunker als Probandin für seine Experimente missbraucht hat. Die Ermittlungen bringen Bex und ihre Kollegen nicht nur an ihre Grenzen, sondern auch in größte Gefahr.
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