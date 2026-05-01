Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Hunting Party - Die Mörderjagd

Roy Barber

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 12.05.2026
Joyn+
Roy Barber

Roy BarberJetzt ohne Werbung streamen

Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 5: Roy Barber

41 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Der Häftling Roy Barber treibt nach seinem Ausbruch aus dem Gefängnis erneut sein Unwesen und ermordet sogleich ein unschuldiges Ehepaar. Bex findet heraus, dass Roy, der aufgrund eines Kindheitstraumas zum Killer wurde, seine Opfer offenbar gezielt auswählt. Die Morde stehen zwar in Zusammenhang mit seinen früheren Taten, sein Vorgehen ist jedoch ein anderes. Schafft es Bex, das Rätsel zu lösen und Roy dingfest zu machen?

Alle Staffeln im Überblick

Hunting Party - Die Mörderjagd
SAT.1
Hunting Party - Die Mörderjagd

Hunting Party - Die Mörderjagd

Alle 1 Staffeln und Folgen