Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 5: Roy Barber
41 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Der Häftling Roy Barber treibt nach seinem Ausbruch aus dem Gefängnis erneut sein Unwesen und ermordet sogleich ein unschuldiges Ehepaar. Bex findet heraus, dass Roy, der aufgrund eines Kindheitstraumas zum Killer wurde, seine Opfer offenbar gezielt auswählt. Die Morde stehen zwar in Zusammenhang mit seinen früheren Taten, sein Vorgehen ist jedoch ein anderes. Schafft es Bex, das Rätsel zu lösen und Roy dingfest zu machen?
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