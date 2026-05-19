Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 8: Denise Glenn
41 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
In St. Louis wird eine Leiche gefunden, die besonders in Szene gesetzt wurde. Das Bild erinnert an die Serienmörderin Denise Glenn, die jedoch hinter Gittern sitzt. Bex hofft, von Glenn wichtige Informationen über den Täter zu erfahren. Dabei stellt sich heraus, dass es sich um einen weiteren entflohenen Häftling von "The Pit" handeln muss, der nun Glenns Arbeit auf brutale Weise fortsetzt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick