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Hunting Party - Die Mörderjagd

Ron Simms

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 21.07.2026
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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 1: Ron Simms

41 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Ron Simms ist einer der gefürchtetsten Serienmörder von Texas - bis er im Bunker weggesperrt wird. Jahre intensiver Therapie haben ihn verändert: Er ist bereit für echte Nähe, für eine Frau, die ihn so akzeptiert, wie er ist. Mit neugefundenem Selbstbewusstsein zieht er los und sucht sein Glück auf Dating-Events. Sein Charme verfehlt seine Wirkung nicht - bis er den Frauen eröffnet, wer er wirklich ist. Special Agent Henderson und ihr Team heften sich an seine Fersen.

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