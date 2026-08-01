Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 10: Byron May
41 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Der Serienkiller Byron May ist nach seinem Aufenthalt im Bunker wieder auf freiem Fuß. Um seine Mordlust zu stillen, verfolgt May einen perfiden Plan: Er stalkt seine Opfer, sammelt detaillierte Informationen über sie und versucht anschließend, ihr Vertrauen zu gewinnen, bevor er sie kaltblütig ermordet. Bex und ihr Team heften sich an die Fersen des Killers, um seinen Machenschaften ein Ende zu setzen.
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