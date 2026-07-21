Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 2: Adrian Gallo
41 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Adrian Gallo konserviert, was ihm gefällt - für die Ewigkeit, in Kunstharz gegossen. Als er nach seiner Zeit im Bunker auf freiem Fuß ist, treibt ihn ein rätselhafter Gedanke um: Er wurde für sechs Morde verurteilt, begangen hat er aber nur drei. Auf der Suche nach Antworten stößt Special Agent Henderson auf eine verstörende Wahrheit - und auf eine Nachahmerin, die gefährlicher ist, als sie zunächst scheint.
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