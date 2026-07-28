Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 4: Amanda Weiss
41 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Der Tod ihrer drogensüchtigen Schwester Lucy wirft Amanda Weiss derart aus der Bahn, dass ihre psychopathischen Impulse unkontrollierbar werden. Nach einer Mordserie landet sie im Bunker, wo sie ihre Therapeutin Dr. Erikson hunderte Sitzungen lang mit eisigem Schweigen bestraft. Erst eine unkonventionelle Taktik bringt Bewegung in Amandas Panzer. Wieder auf freiem Fuß entführt Amanda die junge Suchtkranke Tiffany - und ahnt nicht, in welche Falle sie dabei tappt.
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