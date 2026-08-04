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Hunting Party - Die Mörderjagd

Noah Cyrus

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 04.08.2026
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Hunting Party - Die Mörderjagd

Folge 5: Noah Cyrus

41 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Bex und ihr Team wollen Noah Cyrus stoppen, der nicht nur ein brutaler Killer ist, sondern auch unter einer Wahrnehmungsstörung leidet. Gemeinsam mit seinen Anhängern plant er einen Anschlag, der ein hohes Maß an Zerstörung verursachen und zahlreiche Todesopfer fordern soll. Cyrus selbst glaubt, unsterblich zu sein, weshalb ihm für sein Vorhaben jedes Mittel recht ist. Kann das FBI ihn rechtzeitig aufhalten?

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