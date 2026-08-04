Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 5: Noah Cyrus
41 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Bex und ihr Team wollen Noah Cyrus stoppen, der nicht nur ein brutaler Killer ist, sondern auch unter einer Wahrnehmungsstörung leidet. Gemeinsam mit seinen Anhängern plant er einen Anschlag, der ein hohes Maß an Zerstörung verursachen und zahlreiche Todesopfer fordern soll. Cyrus selbst glaubt, unsterblich zu sein, weshalb ihm für sein Vorhaben jedes Mittel recht ist. Kann das FBI ihn rechtzeitig aufhalten?
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