Hunting Party - Die Mörderjagd
Folge 8: Elliot Carr
41 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Schuhmacher Elliot Carr sitzt im Bunker fest, weil er Leder aus Menschenhaut für seine Schuhe verwendet hat. Als er auf freien Fuß kommt, will er Wiedergutmachung bei den Angehörigen seiner Opfer leisten. Weil er keine Menschen mehr töten möchte, sucht er nach vermeintlich im Sterben liegenden Menschen, die er für seine Zwecke missbrauchen kann. Derweil macht Hassani eine seltsame Entdeckung ...
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