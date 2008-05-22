Ihr Auftrag, Pater Castell
Folge 3: Der zehnte Mönch
In dem oberbayerischen Kloster zum Heiligen St. Joseph stürzt der Zisterziensermönch Bruder Konstantin in den Tod. Alles sieht nach einem Unfall aus, doch in einem Brief des Mönchs an Kardinalstaatssekretär Scarpia bittet er seinen langjährigen Freund kurz vor seinem Tod um Hilfe in einer dringenden Angelegenheit. War Konstantins Sturz doch kein Unfall? Monsignore Simon Castell soll die Hintergründe seines Todes klären und ermittelt zusammen mit LKA-Hauptkommissarin Marie Blank undercover als Ehepaar in dem einsam gelegenen Kloster: Eine ungewöhnliche Rolle, die Pater Castell hier spielen muss, doch auch diese Anforderung löst er wie immer mit spielerischer Leichtigkeit. Die eingeschworene Gemeinschaft der Mönche nimmt das fingierte Paar auf, doch schnell merken die beiden Ermittler, dass die Klosterbewohner tatsächlich etwas zu verbergen haben. Statt neun Mönchen, die in dem Kloster leben sollen, zählt Marie zehn Brüder. Doch wer ist der falsche Mönch? Was will er in dem Kloster? Und warum spielen die anderen Geistlichen, inklusive des Abtes Franziskus, das Versteckspiel mit? Die Spuren an der Leiche Konstantins weisen ebenfalls darauf hin, dass jemand bei seinem Sturz dabei war und seine Tagebucheinträge bestätigen, dass sich ein Eindringling unter den Mönchen befindet muss. Als Castell und Marie einen der Mönche als untergetauchten Kriminellen entlarven, scheint der Fall gelöst, doch dann merken sie, dass der wahre falsche Mönch noch nicht gefunden ist. Und während sie ihm und seinem Schauspiel auf der Spur sind, stößt plötzlich auch der fremde Unbekannte auf die wahre Identität des Ermittlerduos.
