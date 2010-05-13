Die Jesus-Tafel - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Ihr Auftrag, Pater Castell
Folge 2: Die Jesus-Tafel - Teil 2
45 Min.Folge vom 13.05.2010Ab 12
In Rom befindet sich Kardinal Scarpia in einem Wettlauf gegen die Zeit: Gelingt es ihm nicht, die INRI-Tafel vor dem Beginn der Ausstellung sicher in den Schoß der Kirche zurückzuführen, ist es um sein Ansehen geschehen - zumal er versucht, das Verschwinden des Heiligtums selbst vor seinem engsten Stab geheim zu halten. Doch manch einer der Kardinäle und Gardisten um Scarpia herum scheint besser informiert zu sein, als dieser glaubt - und möchte eine öffentliche Ausstellung der Kreuzschrift vor den "Ungläubigen" dieser Welt um jeden Preis vermeiden. Ein Gardist wird ermordet, Kardinal Scarpia selbst schwebt in höchster Gefahr.
