Im Kopf des Serienkillers: Edmund Kemper
Folge 1: Im Kopf des Serienkillers Edmund Kemper
80 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 16
Edmund Kemper, ein eloquenter Soziopath, ging als der "Co-Ed Killer" in die Kriminalgeschichte ein. Er tötete und enthauptete zehn Menschen, darunter seine eigene Mutter. Die Dokumentation zeigt Teile des Interviews zwischen dem früheren FBI-Agenten John Douglas und dem Serienmörder - diese Methode markiert die Geburtsstunde der modernen Kriminalpsychologie.
