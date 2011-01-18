Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doku überStaffel 1Folge 2vom 18.01.2011
Folge 2: Die Riesen von Rurutu

44 Min.Folge vom 18.01.2011Ab 6

Diese Expedition ist eine ganz besondere Herausforderung für Frederic. Um den gigantischen Buckelwalen nahe zu kommen, muss er diesmal in Tiefen bis zu 50 Meter vordringen. Buckelwale sind zwar nicht mehr vom Aussterben bedroht - dennoch ist es diesmal extrem schwer geworden sie zu finden und sich ihnen im Wasser zu nähern. Dr. Cecile Gaspard ist brennend daran interessiert herauszufinden, ob die Wale sich einem lautlosen Apnoetaucher gegenüber zugänglicher verhalten und bittet Frederic, zu den Walen zu tauchen und sie zu beobachten. Seit ein paar Jahren wird es immer schwieriger diese faszinierenden Meeressäuger in den Gewässern Französisch Polynesiens anzutreffen. Die Wissenschaftler vermuten, dass der weltweite Klimawandel Grund für die Veränderung der Wanderrouten der Tiere ist. Frederic und Christian haben Glück. Sie begegnen Walmüttern mit ihren Kälbern, sammeln wissenschaftlich auswertbare Bilder von unschätzbarem Wert und erleben den Buckelwal erstmals ungestört in seiner natürlichen Umgebung.

