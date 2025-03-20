In Memoriam
Folge 5: Der Wald
44 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Der nächste Teil der Prüfung spielt sich im Wald ab. Die verbleibenden Teilnehmer sind komplett auf sich allein gestellt. Judith war als Kind nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter in ebendiesem Wald verschwunden. Sie wurde erst nach vielen Stunden wieder gefunden. Damals litt sie am Posttraumatischen Stresssymptom und auch heute hat Judith schwerwiegende psychische Probleme. Um die anstehende Aufgabe zu überstehen, greift sie heimlich zu Drogen.
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