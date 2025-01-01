Zum Inhalt springenBarrierefrei
All3MediaStaffel 6Folge 3
41 Min.Ab 12

Gordon Ramsay macht sich auf den Weg nach Brooklyn, New York. Hier befindet sich das Mama Maria's, das einst von den Eltern des jetzigen Betreibers, John Esposito, erfolgreich geführt wurde. In den 90ern war das italienische Restaurant stets gut besucht und sehr beliebt. Als Johns Eltern starben, übernahm ihr Sohn die Leitung des Betriebs, aber immer mehr Gäste bleiben seitdem aus. John kann sich diesen Umstand nicht erklären und erhofft sich Hilfe bei Starkoch Gordon Ramsay.

