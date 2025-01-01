Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Griechischer Stolz

Staffel 6Folge 13
Griechischer Stolz

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 13: Griechischer Stolz

41 Min.Ab 12

Heute ist Gordon Ramsay bei "Yanni's Greek Cuisine" in Washington, zu Besuch. Das Lokal wird von dem Besitzer Peter Augustio und seiner Familie betrieben. Doch leider macht Peter jeden Monat nur Verluste. Kann der Chefkoch den Grund herausfinden und der Familie helfen?

