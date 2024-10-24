Inside Batman
Folge 4: Chaotische Zeiten
43 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Obwohl "Batmans Rückkehr" fast 270 Millionen Dollar einspielt, wird der Film als zu düster empfunden. Das Studio und Tim Burton gehen getrennte Wege und der nächste Teil der Saga soll auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet werden. Joel Schumacher wird als Regisseur engagiert, Batman wird neu besetzt und es gibt zahlreiche bunte Bösewichte ...
