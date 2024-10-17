Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 17.10.2024
43 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12

Im Oktober 1988 beginnt Tim Burton mit den Dreharbeiten zu "Batman". Das Projekt wird jedoch von Anfang an von Herausforderungen überschattet - eine Schauspielerin verletzt sich, Batmans Anzug macht Probleme und das Budget wird knapp. Als der Film 1989 endlich veröffentlicht wird, überzeugt er jedoch auf ganzer Linie und stellt einen neuen Rekord an den Kinokassen auf.

