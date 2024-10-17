Inside Batman
In den späten 70er Jahren erlangen Michael Uslin und Benjamin Melniker die Filmrechte für Batman. Doch die Suche nach einem Studio, das die Figur des dunklen Ritters ernsthaft in Szene setzen kann, gestaltet sich als schwierig. Schließlich nimmt sich Warner Brothers des Projekts an und engagiert den damals jungen und unerfahrenen Regisseur Tim Burton, der seine Vision 1989 auf die große Leinwand bringt.
