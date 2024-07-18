Inside James Bond
Folge 1: Die Lizenz zum Filmen
43 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12
Die Figur des James Bond begeistert das Publikum bereits seit 70 Jahren und bildet die Grundlage für das erste Blockbuster-Franchise aller Zeiten. Der charismatische Geheimagent hat seinen Ursprung in den Romanen von Ian Fleming. Der Autor erschafft den Spion nach seinem eigenen Vorbild und hat den Traum, ihn auf der großen Leinwand zu sehen. Doch der Weg dorthin hält einige Hindernisse bereit.
