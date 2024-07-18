Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Inside James Bond

Die Lizenz zum Filmen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 1vom 18.07.2024
Die Lizenz zum Filmen

Die Lizenz zum FilmenJetzt kostenlos streamen

Inside James Bond

Folge 1: Die Lizenz zum Filmen

43 Min.Folge vom 18.07.2024Ab 12

Die Figur des James Bond begeistert das Publikum bereits seit 70 Jahren und bildet die Grundlage für das erste Blockbuster-Franchise aller Zeiten. Der charismatische Geheimagent hat seinen Ursprung in den Romanen von Ian Fleming. Der Autor erschafft den Spion nach seinem eigenen Vorbild und hat den Traum, ihn auf der großen Leinwand zu sehen. Doch der Weg dorthin hält einige Hindernisse bereit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Inside James Bond
ProSieben MAXX
Inside James Bond

Inside James Bond

Alle 1 Staffeln und Folgen