ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 01.08.2024
43 Min.Folge vom 01.08.2024Ab 12

Nach Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der Sowjetunion braucht James Bond einen neuen Gegner. Doch auch die Rolle des Geheimagenten selbst wird in Frage gestellt. Ist der charmante 007 in den 90er Jahren noch relevant? Und wer soll ihn verkörpern? Pierce Brosnan wird gecastet, um dem Franchise mit "GoldenEye" neuen Wind einzuhauchen.

