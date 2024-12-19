Inside Spider-Man
Folge 5: Der Weg ins MCU
43 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Nach dem Ende von Sam Raimis Trilogie braucht Sony ein neues Projekt, um die Rechte an Spider-Man nicht zu verlieren. Nur fünf Jahre nach "Spider-Man 3" wird das Franchise mit einem anderen Regisseur und frischen Schauspielern neu aufgesetzt. Kann sich "The Amazing Spider-Man" gegen die starke Konkurrenz des heranwachsenden Marvel Cinematic Universe durchsetzen?
