ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 19.12.2024
43 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12

Nach dem Ende von Sam Raimis Trilogie braucht Sony ein neues Projekt, um die Rechte an Spider-Man nicht zu verlieren. Nur fünf Jahre nach "Spider-Man 3" wird das Franchise mit einem anderen Regisseur und frischen Schauspielern neu aufgesetzt. Kann sich "The Amazing Spider-Man" gegen die starke Konkurrenz des heranwachsenden Marvel Cinematic Universe durchsetzen?

