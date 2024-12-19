Spider-Man im MultiversumJetzt kostenlos streamen
Inside Spider-Man
Folge 6: Spider-Man im Multiversum
42 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Nach den mäßig erfolgreichen "The Amazing Spider-Man"-Filmen mit Andrew Garfield geht Sony einen Deal mit Marvel ein: Der krabbelnde Superheld soll für fünf Auftritte im Marvel Cinematic Universe erscheinen. Mit "Spider-Man: Homecoming" wird das Franchise außerdem erneut von vorne aufgerollt. Dieses Mal soll eine noch jüngere Zielgruppe angesprochen werden, weshalb sich das Studio auf die Suche nach einem Schauspieler begibt, der den jungen Peter Parker ideal verkörpern kann.
