Inside The Simpsons

Im Writers' Room

Staffel 1Folge 3vom 25.03.2024
Im Writers' Room

Inside The Simpsons

Folge 3: Im Writers' Room

43 Min.Folge vom 25.03.2024Ab 12

Die erste Staffel der Simpsons wird zum vollen Erfolg, so dass die Serie sofort verlängert wird. Ein Großteil dieser Errungenschaft kann auf die Autoren zurückgeführt werden, die kontinuierlich den Puls der Zeit treffen und für einfallsreiche Skripte sorgen. Während sich das Autorenteam bestens versteht, kommt es zu Spannungen zwischen den drei Schöpfern der Serie.

