Inside The Simpsons

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 26.03.2024
Folge 6: Das Vermächtnis

43 Min.Folge vom 26.03.2024Ab 12

Seit über drei Jahrzehnten haben die Simpsons massiven Einfluss auf die Popkultur der ganzen Welt. Über diesen Zeitraum hinweg mussten die Serie und ihre Entwickler zahlreiche Herausforderungen, wie sinkende Zuschauerzahlen, meistern. Doch letztendlich sind die Simpsons für Fox noch immer ein Erfolgsgarant, der weiterhin andauert.

