Ein Spielzeug mit CharakterJetzt kostenlos streamen
Inside Transformers
Folge 1: Ein Spielzeug mit Charakter
42 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
In den 1980er Jahren wird die amerikanische Firma Hasbro auf Spielzeuge aus Japan aufmerksam, die sich von Fahrzeugen in Roboter verwandeln können. Um diese erfolgreich in den USA zu vermarkten, benötigt man jedoch einfallsreiche Charaktere mit einer spannenden Hintergrundgeschichte. Mithilfe von Marvel Comics wird eine Welt um die außerirdischen Roboter kreiert, die Fans weltweit begeistert.
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