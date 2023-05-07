Zum Inhalt springenBarrierefrei
Interior Design Duell

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 07.05.2023
16 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 6

Beim dritten Design Duell stellt sich die Frage, wer von den beiden Kandidat:innen es schafft, die heutige Challenge zum Thema Farbtupfer besser umzusetzen und die Jury von den eigenen Einrichtungs-Fähigkeiten zu überzeugen. Hat Giuseppe oder Anja das bessere Konzept?

