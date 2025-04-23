INTIMATE.
Folge 6: Höhenflug
28 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Die Premiere des HfbK-Abschlussfilms steht an: Oskar und Bruno sind bereit für ihren Star-Moment, doch ihr Name steht nicht auf der Gästeliste. Nach einer peinlichen Diskussion dürfen sie doch rein. Als der Film läuft, folgt der nächste Schock: Sie wurden fast vollständig rausgeschnitten. Ihre Aftershow-Party? Ein Reinfall. Währenddessen will Emil endlich seinen ersten Song aufnehmen, doch es fehlt ihm an Inspiration. Max "leiht" sich heimlich einen Songtext von Rapper Booz.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn GmbH
