Höhenflug

JoynStaffel 2Folge 6vom 22.04.2025
Folge 6: Höhenflug

28 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

Die Premiere des HfbK-Abschlussfilms steht an: Oskar und Bruno sind bereit für ihren Star-Moment, doch ihr Name steht nicht auf der Gästeliste. Nach einer peinlichen Diskussion dürfen sie doch rein. Als der Film läuft, folgt der nächste Schock: Sie wurden fast vollständig rausgeschnitten. Ihre Aftershow-Party? Ein Reinfall. Währenddessen will Emil endlich seinen ersten Song aufnehmen, doch es fehlt ihm an Inspiration. Max "leiht" sich heimlich einen Songtext von Rapper Booz.

