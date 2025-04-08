INTIMATE.
Folge 1: Phönix aus der Asche
27 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
Bruno und Oskar entschuldigen sich öffentlich für ihr Fake-Outing - doch niemanden interessiert es. Fahri Yardim rät ihnen, gecancelt zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen, und überlässt ihnen spontan seinen Platz in einer Talkshow. Sie lassen den Drehtag sausen, was Regisseur Felix so wütend macht, dass er sie feuert. Doch in der Show folgt der nächste Dämpfer: Ihnen sitzt ausgerechnet Cancel-König Fynn Kliemann gegenüber. Indes will Emil als "Keta Pan" durchstarten.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn GmbH
