Doku überStaffel 1Folge 2vom 11.07.2015
Folge 2: Feuerfische

47 Min.Folge vom 11.07.2015Ab 6

Eine der größten Umweltkatastrophen aller Zeiten spielt sich derzeit im westlichen Atlantik ab: Von Aquariumsbesitzern ausgesetzte giftige Feuerfische pflanzen sich in rasender Geschwindigkeit fort und drohen, die maritimen Ökosysteme bis in die Karibik nachhaltig zu zerstören. Welche verheerenden Folgen die Einführung ortsfremder Arten haben kann, zeigt auch ein Blick in den Norden der USA. Dort haben sich Asiatische Riesenkarpfen sogar für Menschen zu einer ernsthaften Gefahr entwickelt.

