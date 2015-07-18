Invasion
Folge 3: Käfer und Raubwanzen
47 Min.Folge vom 18.07.2015Ab 6
Der Tod kommt langsam. Manchmal dauert es Jahre, bis sich die Larven des Laubholzbockkäfers durch das Innere eines Baumes gefressen haben. Doch am Ende ist der Wirt abgestorben. In Europa und Nordamerika bringen die kleinen Käfer das Ökosystem Wald in größte Gefahr. Und auch hier ist das Problem menschengemacht: Die Schädlinge wurden offenbar durch Verpackungsmaterial aus Asien eingeschleppt. Weitere Protagonisten dieser Folge sind u.a. der kanadische Bergkiefernkäfer und die Vinchuca-Raubwanze.
