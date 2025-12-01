Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gegrillter Tintenfisch mit Kapern-Salsa

sixxStaffel 1Folge 1vom 13.12.2025
47 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 6

Diese Woche reist Jamie Oliver zu den Liparischen Inseln. Auf der Suche nach klassischen Rezepten, die Jahrhunderte überdauert haben, besucht er die 92-jährige Meisterköchin Franchina. Sie verrät Jamie ihr Lieblingsgericht: gefüllter Tintenfisch mit einer würzigen Kapern-Salsa. Anschließend lädt Marina Jamie und Gennaro zu einem legendären Festmahl ein und inspiriert den Koch zu einem Hähnchen-Schmortopf. Hier können die Gäste nach Herzenslust schlemmen.

