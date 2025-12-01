Süß-Saure Paprika mit BurrataJetzt kostenlos streamen
Jamie kocht Italien
Folge 4: Süß-Saure Paprika mit Burrata
47 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 6
Jamie ist in der Basilikata auf der Suche nach rustikalen Rezepten. Die 85-jährige Nonna Theresa bringt ihm einiges über frische Pasta bei. Auf seiner Reise bereitet er unter anderem eine süßsaure Paprika mit Burrata zu. Außerdem begeben sich Jamie und Genaro in den Bergen auf die Spuren alter Traditionen und rösten eine Lammkeule auf italienische Art.
