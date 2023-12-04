Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jenke von Wilmsdorff sucht Antworten auf die Fragen: Welchen Einfluss hat die italienische Mafia auf unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und unsere Sicherheit? Jenke von Wilmsdorff spricht mit ehemaligen Mafiosi, mit BKA-Ermittlern und Zollfahndern, mit Angehörigen von Mafia-Opfern und mit mutigen Kämpfern gegen die Kartelle. Wie groß ist die Gefahr für uns in Deutschland?

